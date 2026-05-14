Стройка встала на паузу: продажи российской спецтехники рухнули более чем на 50%

Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства резко сократились в первом квартале 2026 года. На внутреннем рынке они упали на 51,3% и составили 5,8 млрд рублей.

По данным отраслевой ассоциации, на которую ссылается «Коммерсантъ», речь идёт о заводах, выпускающих около 80% техники в этом сегменте. Эксперты называют ситуацию близкой к критической.

Главной причиной падения участники рынка считают высокую ключевую ставку. Из-за неё кредиты и коммерческий лизинг становятся слишком дорогими для строительных компаний.

В итоге бизнес откладывает обновление парка и продолжает использовать старые машины до предельного износа. Часть техники, по словам экспертов, уже фактически выработала ресурс, но заменить её сейчас не на что.

Дополнительное давление создаёт спад в строительстве. За первые три месяца в России ввели 22,96 млн квадратных метров жилья — на 28,2% меньше, чем годом ранее. При сокращении объёмов работ падает и потребность в новой спецтехнике.

Иностранные производители тоже сталкиваются со снижением спроса, но не таким резким. Укрепление рубля сделало импортную технику доступнее даже с учётом роста утилизационного сбора.

В отрасли опасаются, что без поддержки российские заводы могут потерять позиции на собственном рынке. Исправить ситуацию, по мнению экспертов, могли бы крупные инфраструктурные проекты и адресные меры господдержки.

Между тем в России стремительно растёт число городов, где застройщики не успевают распродавать новые квартиры. К концу 2025 года сразу десять городов-миллионников оказались в зоне риска затоваривания рынка: Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград.