Мантуров: Россия на несколько лет опережает партнёров по технологиям в «Сармате»

Россия минимум на несколько лет опережает другие страны по технологиям, которые используются в новейшем ракетном комплексе «Сармат». Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров в ходе съезда Союза машиностроителей.

«По информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров», — сказал он. Кроме того, по боевому запасу «Сармат» в несколько раз превосходит американские аналоги.

Напомним, 12 мая Россия успешно произвела запуск «Сармата» — стратегического комплекса пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. В Кремле указывали, что президент Владимир Путин высоко оценил это достижение.