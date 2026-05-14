14 мая, 10:34

Китай прокомментировал испытание российской ракеты «Сармат»

Обложка © Минобороны РФ

Китай обратил внимание на сообщения об успешных испытаниях российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга в Пекине.

«Китай обратил внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат. Других оценок или подробных комментариев представитель китайского внешнеполитического ведомства не привёл.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании ракеты «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета тяжёлого класса. Её называют одним из элементов укрепления стратегических ядерных сил страны.

Марина Фещенко
