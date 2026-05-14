Герой России назвал опасную ловушку для штурмовиков в зоне СВО

Российским штурмовикам нельзя задерживаться в занятых зданиях, поскольку ВСУ могут попытаться уничтожить такие постройки. Об этом в беседе с ТАСС заявил Герой России, заместитель командира штурмовой роты бригады «Ветераны» Олег Суворов.

По его словам, украинские военные сносят здания, если понимают, что туда уже вошли российские бойцы. Из-за этого остановка внутри помещений может привести к тяжёлым последствиям.

Суворов отметил, что в такой ситуации подразделениям важно продолжать движение вперёд. По его оценке, российские силы сейчас продвигаются «твёрдо и уверенно».

Сам Суворов вместе со своим подразделением участвовал в боях за Авдеевку и Дзержинск в ДНР, а также в освобождении Суджи в Курской области.

Ранее советник главы МО Украины пожаловался, что новая тактика российских дронов перегружает ПВО. По его словам, теперь беспилотники летят цепочкой, один за другим, вдоль северной границы, причём сразу — большими группами.