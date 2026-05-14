Фёдор Добронравов — о современном кино: «Борщ, борщ, борщ — деньги, деньги, деньги»

Народный артист России Фёдор Добронравов в интервью Кино Mail признался, что иногда чувствует себя заложником комедийного амплуа простого деревенского мужика. По словам актёра, режиссёры часто ассоциируют его либо со «Сватами», либо с «Ликвидацией», либо с «Шестью кадрами», поэтому он вынужден от многого отказываться.

Звезде постоянно предлагают идти по накатанной колее комедии. Добронравов подчеркнул, что очень любит этот жанр и не мыслит без него жизнь, но нельзя всё время есть только борщ, как бы он ни был прекрасен, иногда хочется и каши, и салата.

«А предлагают борщ, борщ, борщ. Конечно, обидно. Но я уже говорил, просто сейчас продюсерское кино. Они сразу считают: деньги, деньги, деньги», — возмутился артист.

Он уверен, что не должно всё измеряться деньгами, важно думать о следующем поколении. Отвечая на вопрос о современных киносказках актёр признал, что существуют коммерческие сказки, в которых он сам принимал участие. За это звезде если даже не стыдно, то гордости точно нет.

Ранее Фёдор Добронравов высказался о продолжении кинопроекта «Сваты». По словам артиста, за семь сезонов они с коллегами смогли передать фанатам множество положительных эмоций и научили ценить близких, поэтому в дальнейших съёмках нет необходимости.