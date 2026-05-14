Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 16:59

Егора Ковальчука официально представили врио главы Брянской области

Егор Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Егор Ковальчук. Обложка © kremlin.ru

Заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин официально представил Егора Ковальчука в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области. Торжественная церемония прошла в хрустальном зале регионального правительства, передаёт корреспондент РИА «Новости».

«Работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что… весь свой профессиональный опыт Егор Викторович в полной мере направит на благо жителей Брянской области», — сказал Ерёмин, представляя нового руководителя.

Егор Ковальчук призвал управленческую команду области работать честно и открыто, обратившись к правительству, законодательному собранию региона, федеральным структурам и федеральным представительствам.

Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского
Путин наградил экс-главу Брянской области Богомаза орденом Александра Невского

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставки по собственному желанию губернатора Брянской области Александра Богомаза, назначив временно исполняющими обязанности Егора Ковальчука. Выборы губернатора региона пройдут в Единый день голосования 20 сентября, в Единый день голосования.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar