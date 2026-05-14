В Госдепе назвали мир на Украине одним из главных приоритетов Белого дома
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что обеспечение мира на Украине является одним из высших внешнеполитических приоритетов американской администрации. Вашингтон ведёт переговоры с обеими сторонами для достижения этой цели, сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
«Мы на 100% привержены обеспечению мирного урегулирования этой войны. Это высший приоритет нашей администрации. И мы ведём переговоры с обеими сторонами, чтобы добиться этого результата», — подчеркнул Смит.
При этом он отметил, что главным гарантом мира должны стать мощные и хорошо оснащённые Вооружённые силы Украины, а не внешняя поддержка. Отвечая на вопрос о возможной западной «коалиции желающих», представитель Госдепа подтвердил, что идут соответствующие консультации с союзниками и Киевом, однако отказался вдаваться в детали, сославшись на то, что переговоры продолжаются.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершение украинского конфликта уже очень близко. Президент России Владимир Путин также говорил, что конфликт близится к концу.
