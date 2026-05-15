Блогер арестован в Армении за объявление Пашиняна предателем

Суд в Армении арестовал на месяц блогера Артака Аветисяна по обвинению в разжигании вражды за то, что он назвал премьер-министра страны Никола Пашиняна предателем. Об аресте сообщил его адвокат Рубен Меликян.

«Артак Аветисян арестован на месяц», — заявил юрист.

Инцидент произошёл в районе Шенгавит во время предвыборной агитации партии «Гражданский договор». Блогер выкрикнул фразу «Никол — предатель», после чего его забрали в полицию. Всё случилось на глазах у его беременной жены. На следующий день дома у Аветисяна провели обыск.

По версии СК Армении, в видео, которое блогер выложил у себя в соцсетях, содержались высказывания, разжигающие ненависть по национальному, расовому или религиозному признаку. Против Аветисяна возбудили уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса Армении. Адвокат Меликян также сообщил, что его подзащитный вину не признаёт.