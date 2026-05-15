В Госдуме призвали уничтожить беспилотную индустрию ВСУ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Лентой.ру» жёстко отреагировал на обращение Владимира Зеленского к западным партнёрам после удара по Киеву. Парламентарий напомнил, что украинская сторона постоянно нарушала майское перемирие.

Журавлёв отметил, что Киев начал «ныть» только тогда, когда перемирие уже закончилось и последовал серьёзный ответный удар. Самая главная задача сейчас, по его словам, — уничтожить украинскую беспилотную индустрию и навсегда лишить противника возможности атаковать российскую территорию.

«Будем бить и дальше, вызывая нытьё укронацистов», — заявил депутат.

Напомним, что 14 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале. Как признал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, эта ночь стала самой тяжёлой для украинской ПВО с начала специальной военной операции. В частности, взрывы гремели и в Киеве — мэр Виталий Кличко сообщал о массированном ударе по столице. В МО РФ подтвердили, что войска нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины, а также по местам сборки и запуска беспилотников ВСУ.