15 мая, 09:54

«Россия справится»: Когда начнутся основные бои за Славянск и Краматорск

«Россия справится»: Когда начнутся основные бои за Славянск и Краматорск

Обложка © GigaChat / Life.ru

Основные бои за Славянск и Краматорск могут развернуться уже в августе-сентябре, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВС РФ уже приступили к нейтрализации западных поставок вооружения для ВСУ, атакуя стратегические объекты на западе Украины.

Внешняя разведка России назвала 2 возможных пути завершения СВО

Судя по ударам в глубину украинской территории, Армия России уничтожает военную инфраструктуру и логистику противника. Погода и другие факторы тоже позволяют начать активные боевые действия за ключевые города Донбасса.

«Главное — лишить украинскую армию транспортных коммуникаций, складов, аэродромов, цехов по сборке БПЛА. Задача серьёзная, но Россия справится», — уверен собеседник NEWS.ru.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО может завершиться в любой момент. По его словам, ключевым условием для этого является принятие решение Владимиром Зеленским.

Борис Эльфанд
