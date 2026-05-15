Квартет «Искандеров» залетел в элитный посёлок с особняками Ермака и Миндича
Российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по Козину в Киевской области, где, согласно расследованиям, расположены особняки экс-главы ОП Украины Андрея Ермака, бизнесмена Тимура Миндича и олигарха Рината Ахметова. Эти сведения раскрыл координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Особый интерес вызывает цель в Козине Киевской области. Там стоят самые шикарные особняки украинских олигархов и частные острова, искусственно созданные в Днепре. Туда прилетели четыре крылатые ракеты «Искандер-К». Но какой именно объект ВСУ там попал под удар ВС РФ, не сообщается. А четыре ракеты Х-101, по данным подполья, поразили неизвестную цель в районе Дворца в Киеве.
Ранее Минобороны РФ доложило, что за последние сутки российские войска нанесли удары по объектам сборки, хранения и запуска беспилотников ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. В результате атаки в Киеве и девяти областях Украины произошло отключение электроэнергии.
