Задержанный Швецией сухогруз Caffa могут передать Украине
Сухогруз Caffa («Каффа»), задержанный шведскими властями, может быть передан Украине, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на местную прокуратуру.
«Сейчас судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, украинская прокуратура запросила у Швеции передать ей судно якобы для расследования.
Сухогруз Caffa был задержан в территориальных водах Швеции в начале марта. Местыне власти взяли под стражу и допросили капитана сухогруза. Затем прокуратура арестовала Caffa, решение было принято по просьбе другого государства. Прокурор пояснял, что сам инцидент не имеет прямого отношения к Швеции. Судно ходит под флагом Гвинеи. На его борту было 11 членов экипажа, из них 10 имели российское гражданство (в том числе капитан). В середине мая стало известно, что экипаж сухогруза отправлен домой.
