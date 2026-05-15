15 мая, 13:13

Задержанный Швецией сухогруз Caffa могут передать Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Сухогруз Caffa («Каффа»), задержанный шведскими властями, может быть передан Украине, сообщает телеканал TV4 со ссылкой на местную прокуратуру.

«Сейчас судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, украинская прокуратура запросила у Швеции передать ей судно якобы для расследования.

Прокуратура Швеции арестовала сухогруз Caffa по запросу иностранного государства

Сухогруз Caffa был задержан в территориальных водах Швеции в начале марта. Местыне власти взяли под стражу и допросили капитана сухогруза. Затем прокуратура арестовала Caffa, решение было принято по просьбе другого государства. Прокурор пояснял, что сам инцидент не имеет прямого отношения к Швеции. Судно ходит под флагом Гвинеи. На его борту было 11 членов экипажа, из них 10 имели российское гражданство (в том числе капитан). В середине мая стало известно, что экипаж сухогруза отправлен домой.

