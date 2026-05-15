Стало известно, что сказал Фицо о наркозависимости Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слухи о возможной наркотической зависимости Владимира Зеленского. Заявление прозвучало во время выступления политика в годовщину нападения на него. По словам Фицо, если подобная информация снова и снова появляется в публичном поле, её нельзя полностью обходить стороной.

«Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип: дыма без огня не бывает», — сказал словацкий премьер.

Он добавил, что не видит причин, по которым Словакия не может комментировать темы, уже обсуждаемые в медиапространстве.

Поводом для нового витка слухов стали слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Она рассказала, что перед интервью украинский лидер после похода в уборную выходил «другим человеком» и был полон энергии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что люди, работавшие с Зеленским в шоу-бизнесе, знали о его пристрастии к запрещённым веществам.