Девочка с «маской Бэтмена» вылетела из США в Петербург на новый этап лечения

Луна Феннер, девочка с «маской Бэтмена», прибыла в Санкт-Петербург из США для продолжения лечения. С завтрашнего дня пластический хирург Ольга Филиппова начнёт новый этап коррекции.

Американская девочка с «маской Бэтмена» начнёт новый этап лечения в Петербурге.

В беседе с «Mash на Мойке» Филиппова подчеркнула, что подобные операции сопряжены с высоким риском и не дают стопроцентных гарантий, особенно когда требуется исправление предыдущих врачебных ошибок. Луна родилась с обширным невусом, который после неудачных попыток удаления оставил значительные рубцы.

В Петербурге Филиппова уже успешно провела четыре сложные операции, а впереди ещё две, включая восстановление бровей, поврежденных лазерным лечением. Хирург отметила, что случай Луны был особенно трудным из-за обширного поражения лица патологической тканью. Помимо эстетической коррекции, ей пришлось исправлять последствия работы других специалистов.

Напомним, российские хирурги взялись за лечение Луны Феннер в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям девочки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в Петербурге.