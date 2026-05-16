Путин и президент ОАЭ поговорили об Украине и Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Одной из ключевых тем стала ситуация вокруг Ирана, сообщают в Кремле.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что конфликт необходимо решать мирным путём — через переговоры и поиск компромиссов. При этом возможные решения должны учитывать интересы всех государств региона.

Стороны затронули развитие политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной.

По итогам разговора президенты РФ и ОАЭ договорились продолжать активные контакты между Москвой и Абу-Даби.