16 мая, 15:11

Путин и президент ОАЭ поговорили об Украине и Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Булкин

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Одной из ключевых тем стала ситуация вокруг Ирана, сообщают в Кремле.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что конфликт необходимо решать мирным путём — через переговоры и поиск компромиссов. При этом возможные решения должны учитывать интересы всех государств региона.

Стороны затронули развитие политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной.

Из плена были возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 205 военнопленных ВСУ. Минобороны России уже опубликовало кадры с освобождёнными бойцами. На видео военнослужащие радуются возвращению и благодарят всех, кто участвовал в их спасении. Также сообщалось, что Москва и Киев проводят обмен телами погибших военных. По этой процедуре украинской стороне должны передать 526 тел военнослужащих, российская сторона должна получить 41 тело. Обмены пленными и репатриация тел остаются одними из немногих гуманитарных механизмов, которые продолжают работать между сторонами на фоне боевых действий.

По итогам разговора президенты РФ и ОАЭ договорились продолжать активные контакты между Москвой и Абу-Даби.

Николь Вербер
