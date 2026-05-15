Украину принуждают к миру на условиях России. Период уговоров и доброй воли закончился — вероятно, это имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда заявил, что СВО идёт к завершению, полагают аналитики «Царьграда».

На первом этапе СВО Россия сдерживала противника, пыталась проводить переговоры, на втором щадила энергетику и инфраструктуру, надеясь на разумность Киева. Теперь, очевидно, ВС РФ переходят к третьему этапу: принуждению к миру.

В последние дни наша страна нанесла массированный удар по Украине, и, по оценке их разведки, планирует запустить значительное количество крылатых ракет, а также баллистику. Такой может быть новая реальность, в которой Москва переходит от «мягкой военной силы» к целенаправленному уничтожению инфраструктуры.