Украину начали принуждать к миру после заявления Путина о скором завершении СВО
Украину принуждают к миру на условиях России. Период уговоров и доброй воли закончился — вероятно, это имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда заявил, что СВО идёт к завершению, полагают аналитики «Царьграда».
На первом этапе СВО Россия сдерживала противника, пыталась проводить переговоры, на втором щадила энергетику и инфраструктуру, надеясь на разумность Киева. Теперь, очевидно, ВС РФ переходят к третьему этапу: принуждению к миру.
В последние дни наша страна нанесла массированный удар по Украине, и, по оценке их разведки, планирует запустить значительное количество крылатых ракет, а также баллистику. Такой может быть новая реальность, в которой Москва переходит от «мягкой военной силы» к целенаправленному уничтожению инфраструктуры.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, близится к завершению. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что СВО может завершиться в любой момент.
