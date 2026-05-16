Песков назвал блестящим выступление Путина на Параде Победы

Выступление российского лидера Владимира Путина на Параде Победы 9 мая было блестящим. Такой оценкой поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с ИС «Вести».

Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что руководство страны изначально говорило о том, что парад в честь Дня Победы 9 мая состоится.

«Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню — Дню Победы, и это сделает глава нашего государства. И он это сделал, он выступил с блестящей речью на Красной площади», — высказался Песков.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин скоро совершит государственный визит в Китай, где у него будет возможность обсудить с председателем Си Цзиньпином всё, что касается отношений между странами, а также международные вопросы. Помимо вопросов экономики, лидеры уделят внимание гуманитарным вопросам, образованию и высоким технологиям. Также у них будет возможность поговорить об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай. Российский лидер приедет в Китай с однодневным визитом 20 мая.