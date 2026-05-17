Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 04:56

Атаку БПЛА ВСУ отразили в Азове и трёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили беспилотники в городе Азов и трёх районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Речь идёт о Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах, уточнил глава региона. На земле зафиксировали последствия: в Азове взрывная волна повредила остекление в здании Донского государственного технического университета. Пострадавших нет. Слюсарь отметил, что беспилотная опасность сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву
Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву

Ранее сообщалось, что инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион с трёх часов утра. В Химках женщина погибла при ударе дрона, ещё один человек находится под завалами. В деревне Погорелки двое мужчин погибли после падения обломков на дом. В Красногорске повреждены несколько квартир, люди не пострадали. В Истре ранения получили трое мужчин и одна женщина. В деревне Субботино загорелся частный дом, пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar