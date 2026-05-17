Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 мая, 16:38

Бывший главный тренер сборной России дал прогноз на пятый матч финала Кубка Гагарина

Плющев: Пятый матч «Локомотива» и «Ак Барса» пройдёт по сценарию четвёртого

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что пятый матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в том же ключе, что и предыдущая встреча. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, исход противостояния снова могут решить отдельные игровые эпизоды и реализация моментов.

«Думаю, что матч будет в таком же ключе, как четвёртая игра в Казани. Сложно предсказать, какие будут отскоки, от каких штанг или бортов, куда шайбы полетят. Сложно говорить, что та или иная команда имеет явное преимущество в психологии, физике, мастерстве», — сказал Плющев.

Он отметил, что обе стороны полностью выкладываются на льду, а победа достанется тем, кто точнее использует свои возможности.

Четвёртая встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1. Во втором периоде заброшенными шайбами обменялись Александр Полунин и Артём Галимов. Решающим стал эпизод на 51-й минуте, когда Александр Хмелевски отличился после отскока от борта. Этот гол принес команде из Татарстана победу. Пятый матч финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» состоится 19 мая в Ярославле.

Никита Никонов
