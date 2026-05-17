Особняк на Малой Ордынке и звёздные гости: Как прошла свадьба футболиста ЦСКА и актрисы Стаси Милославской

Футболист московского ЦСКА Егор Ушаков потратил на свадьбу с актрисой Стасей Милославской около семи миллионов рублей. Спортсмен организовал торжество накануне матча последнего тура РПЛ, информирует Sport Baza.

Праздник прошёл в особняке на Малой Ордынке. Аренда здания обошлась паре в 800 тысяч рублей. Ещё два миллиона стоили услуги организаторов. Двум фотографам заплатили 400 тысяч. На кавер-группу и декор зала ушло 600 тысяч рублей. Банкет потянул на 700 тысяч, а образ невесты и торт обошлись примерно в 500 тысяч.

Среди гостей заметили актрису Александру Бортич, артистов Андрея Богомолова и Филиппа Ершова, певца Камалди Усманова. Одноклубников Ушакова на свадьбе не было.

Контракт Ушакова с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Свой последний на данный момент матч нападающий провёл, находясь в аренде в «Крыльях Советов». 19 сентября 2023 года он получил черепно-мозговую травму в матче Кубка России против «Балтики».

Стася (Анастасия) Милославская — российская актриса театра и кино, родилась 4 мая 1995 года в Москве. Выпускница Школы-студии МХАТ, служит в Театре имени Ермоловой. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Бык», «Стрельцов», «На острие», «Огонь», «Лада Голд» и сериале «Красные браслеты». В 2019-2023 состояла в отношениях с актёром Александром Петровым. Год назад Ушаков сделал ей предложение на концерте Валерия Меладзе в Турции.

Ранее Life.ru выяснил, что молодые россияне экономят на свадьбе, но не на угощении. Они отказываются от кредитов (только 3,9% готовы влезать в долги), не боятся осуждения старших (30,6% ставят своё мнение выше мнения родственников) и считают разумным бюджет до 200 тысяч рублей (41,6%).