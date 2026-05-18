«Кусочек России во Франции»: Мэр Сент-Женевьев-де-Буа назвал русское кладбище местом силы и пообещал его беречь

Мэр французского города Сент-Женевьев-де-Буа Фредерик Петитта назвал русский участок местного кладбища «местом силы», пишет kp.ru. Он также подчеркнул, что, несмотря на приостановку действия договора о содержании данного участка между мэрией и Россией, он не планирует его аннулировать.

«Мэр говорит, что наше кладбище для него – сердечное дело, главная достопримечательность города и место силы», — говорится в публикации.

Николя Лопухин, возглавляющий Комитет по уходу за русскими православными захоронениями, сообщил, что после того, как информация о проблемах на кладбище стала достоянием общественности, комитет получил значительное количество обращений от желающих оказать помощь. Он также отметил, что, несмотря на французское законодательство, которое ограничивает уход за могилами исключительно родственниками или их доверенными лицами, мэрия проявила гибкость. Благодаря этому, теперь волонтеры, зарегистрированные комитетом, получили разрешение на уход за захоронениями.