Опорный пункт ВСУ и 10 боевиков попали под мощный удар «Солнцепёка» под Сумами
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российские военные группировки войск «Север» точным попаданием уничтожили опорный пункт и личный состав подразделения ВСУ на Сумском направлении — более десяти боевиков. Удар был нанесён из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода с позывным Факел.
«В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанёс огневой удар и убыл в район ожидания», – поделился военнослужащий.
Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за одни сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Удары наносились и по другим объектам. Также в Минобороны доложили о взятии под контроль Волоховки, это расширило зону безопасности и дало контроль над важной дорогой.
