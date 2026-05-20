Российские военные группировки войск «Север» точным попаданием уничтожили опорный пункт и личный состав подразделения ВСУ на Сумском направлении — более десяти боевиков. Удар был нанесён из тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода с позывным Факел.

«В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанёс огневой удар и убыл в район ожидания», – поделился военнослужащий.