Песков: ВС РФ отслеживают пролёты БПЛА через воздушное пространство стран Балтии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию с пролётами беспилотников через воздушное пространство прибалтийских государств и уже формулируют необходимую реакцию.
«Так или иначе, беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. И эта проблема есть», — отметил представитель Кремля в беседе с газетой «Известия».
Главная задача, по его словам, — обеспечение безопасности граждан и промышленной инфраструктуры страны.
Напомним, ранее Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит запуск беспилотников по России с территории Латвии. На этом фоне снова обострилась тема залёта украинских дронов в страны Балтии. Reuters 19 мая сообщал, что НАТО сбила над Эстонией предположительно украинский беспилотник, а Латвия в тот же день объявляла воздушную тревогу после появления дрона в своём небе.
