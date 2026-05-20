Песков: ВС РФ отслеживают пролёты БПЛА через воздушное пространство стран Балтии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию с пролётами беспилотников через воздушное пространство прибалтийских государств и уже формулируют необходимую реакцию.

«Так или иначе, беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. И эта проблема есть», — отметил представитель Кремля в беседе с газетой «Известия».

Главная задача, по его словам, — обеспечение безопасности граждан и промышленной инфраструктуры страны.