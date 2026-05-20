20 мая, 07:42

Песков: ВС РФ отслеживают пролёты БПЛА через воздушное пространство стран Балтии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию с пролётами беспилотников через воздушное пространство прибалтийских государств и уже формулируют необходимую реакцию.

«Так или иначе, беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. И эта проблема есть», — отметил представитель Кремля в беседе с газетой «Известия».

Главная задача, по его словам, — обеспечение безопасности граждан и промышленной инфраструктуры страны.

Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Россию в появлении украинских БПЛА

Напомним, ранее Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит запуск беспилотников по России с территории Латвии. На этом фоне снова обострилась тема залёта украинских дронов в страны Балтии. Reuters 19 мая сообщал, что НАТО сбила над Эстонией предположительно украинский беспилотник, а Латвия в тот же день объявляла воздушную тревогу после появления дрона в своём небе.

Дарья Нарыкова
