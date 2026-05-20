Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером Пэн Паем
Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин напомнил о знаменитой русской поговорке во время дружеской беседы с китайским инженером Пэн Паем в Пекине. Мужчина втрой раз за свою жизнь встречает Путина лицом к лицу. Он рассказал главе государства, что отучился в Москве, но работать вернулся домой в Китай.
«Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», — заметил Путин, похвалив Пэна за патриотизм и желание развивать собственную страну.
Напомним, впервые Путин и маленький Пэн Пай встретились в пекинском парке Бэйхай. Мальчик помахал российскому президенту, а тот снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Сейчас инженеру 36 лет. Он говорил, что фото с Путиным тогда изменило его жизнь. Пэн Пай выучил русский язык, окончил Московский автодорожный институт и даже взял себе русское имя — Паша. Во время нынешнего визита Путина в Пекин, мужчине вновь повезло с ним встретиться. Путин пообщался с Пашей, обменялся сервизами в качестве подарков, а также оставил автограф на той самой памятной фотографии с их первой встречи, сделанной 26 лет назад.
