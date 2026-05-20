«Конгресс бессилен перед Трампом»: Война между США и Ираном может возобновиться

Судьба мирного соглашения между США и Ираном не предрешена, несмотря на то, что Сенат впервые проголосовал за резолюцию о прекращении боевых действий против ИРИ, заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Павел Кошкин. По его словам, пока рано делать выводы о заключении даже временного соглашения, поскольку не было голосования в Палате представителей.

«Конгресс бессилен остановить президента США Дональда Трампа, поскольку американский лидер может наложить вето на такое голосование», — отметил политолог в беседе с «Ридусом».

По его мнению, активная фаза конфликта между США и Ираном может возобновиться с большой степенью вероятности, поскольку электоральные успехи лояльных Трампу республиканцев могут подтолкнуть американского лидера к такому шагу. Если же мирное соглашение всё-таки будет заключено, ИРИ вряд ли согласится на отказ от ядерного оружия.