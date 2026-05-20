Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 14:16

«Конгресс бессилен перед Трампом»: Война между США и Ираном может возобновиться

Американист Кошкин считает преждевременными разговоры о мире между США и Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Судьба мирного соглашения между США и Ираном не предрешена, несмотря на то, что Сенат впервые проголосовал за резолюцию о прекращении боевых действий против ИРИ, заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Павел Кошкин. По его словам, пока рано делать выводы о заключении даже временного соглашения, поскольку не было голосования в Палате представителей.

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану в пятницу или на выходных
Трамп допустил возобновление ударов по Ирану в пятницу или на выходных

«Конгресс бессилен остановить президента США Дональда Трампа, поскольку американский лидер может наложить вето на такое голосование», — отметил политолог в беседе с «Ридусом».

По его мнению, активная фаза конфликта между США и Ираном может возобновиться с большой степенью вероятности, поскольку электоральные успехи лояльных Трампу республиканцев могут подтолкнуть американского лидера к такому шагу. Если же мирное соглашение всё-таки будет заключено, ИРИ вряд ли согласится на отказ от ядерного оружия.

Политолог назвал 3 сценария развития ядерной программы Ирана
Политолог назвал 3 сценария развития ядерной программы Ирана

Напомним, ранее Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию, предусматривающую фактический призыв к прекращению военных действий против Ирана. Тем временем Иран пригрозил США «сюрпризами» в случае возобновления войны.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar