Рубио обвинил в «невообразимых трудностях» кубинцев укравшую миллиарды элиту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Госсекретарь США Марко Рубио в День независимости Кубы обратился к кубинцам с видео на испанском языке и обвинил коммунистическое руководство страны в «невообразимых трудностях». Это первое его обращение непосредственно к народу Кубы в должности госсекретаря, пишет Axios.
«Настоящая причина отсутствия электричества, топлива и еды заключается в том, что те, кто контролирует вашу страну, разграбили миллиарды долларов, но ничего не было использовано для помощи людям», — сказал Рубио.
Речь он повёл о кубинском военно-промышленном конгломерате GAESA, основанном бывшим лидером Раулем Кастро. Его активы оцениваются в 18 миллиардов долларов, он контролирует 70% экономики Кубы: отели, стройки, банки, магазины и даже денежные переводы из США. Рубио назвал революционный коммунизм клептократической фикцией.
«Кубой не управляет никакая «революция». Кубой управляет GAESA», — сказал госсекретарь США.
Напомним, Куба столкнулась с серьёзным топливным кризисом из-за санкций США. Ранее Life.ru сообщал, что «Остров свободы» полностью исчерпал запасы мазута и дизеля. В Кремле отмечали, что Москва контактирует с Гаваной на фоне энергетического кризиса. Теперь США готовят против Рауля Кастро операцию по «венесуэльскому сценарию». МИД Кубы заявил о готовности страны к обороне в случае агрессии со стороны Штатов.
