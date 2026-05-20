Рубио обвинил в «невообразимых трудностях» кубинцев укравшую миллиарды элиту

Госсекретарь США Марко Рубио в День независимости Кубы обратился к кубинцам с видео на испанском языке и обвинил коммунистическое руководство страны в «невообразимых трудностях». Это первое его обращение непосредственно к народу Кубы в должности госсекретаря, пишет Axios.

«Настоящая причина отсутствия электричества, топлива и еды заключается в том, что те, кто контролирует вашу страну, разграбили миллиарды долларов, но ничего не было использовано для помощи людям», — сказал Рубио.

Речь он повёл о кубинском военно-промышленном конгломерате GAESA, основанном бывшим лидером Раулем Кастро. Его активы оцениваются в 18 миллиардов долларов, он контролирует 70% экономики Кубы: отели, стройки, банки, магазины и даже денежные переводы из США. Рубио назвал революционный коммунизм клептократической фикцией.

«Кубой не управляет никакая «революция». Кубой управляет GAESA», — сказал госсекретарь США.