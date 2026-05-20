У водителя перевернувшейся на Байкале лодки не было прав

У водителя лодки, перевернувшейся на Байкале, не было прав. Его и владельца судна задержали, им грозит до 10 лет колонии. Об этом пишет SHOT. Кроме того, все пассажиры были без спасательных жилетов. На лодке находилось 18 туристов, хотя допустимо не больше 12 человек.

Среди задержанных — 49-летний водитель Александр Ц. У него не было удостоверения на управление маломерным судном. Ему предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлёкшем смерть двух и более человек. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Второй задержанный — владелец лодки. Он не поставил судно на учёт и допустил к управлению водителя без прав. Ему грозит до 10 лет колонии по той же статье УК.