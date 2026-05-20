«Поёт, как птица»: Китайский инженер раскрыл секрет необычного чайника для Путина

Китайский инженер Пэн Пай, который подарил президенту России Владимиру Путину сервиз, рассказал журналистам о его особенностях. Как пишет РИА «Новости», что чайник из набора при наливании воды «поёт», как птица.

«На крыше чайника, который я подарил президенту Путину, изображена птичка, и когда вы наливаете воду, чайник издаёт чистый, щебечущий звук, как пение птицы», — сказал Пэн Пай, объяснив, что в традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение.