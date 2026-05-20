«Поёт, как птица»: Китайский инженер раскрыл секрет необычного чайника для Путина
Пэн Пай: Чайник, подаренный Путину, издаёт щебечущий звук при наливании воды
Владимир Путин и Пэн Пай.
Китайский инженер Пэн Пай, который подарил президенту России Владимиру Путину сервиз, рассказал журналистам о его особенностях. Как пишет РИА «Новости», что чайник из набора при наливании воды «поёт», как птица.
«На крыше чайника, который я подарил президенту Путину, изображена птичка, и когда вы наливаете воду, чайник издаёт чистый, щебечущий звук, как пение птицы», — сказал Пэн Пай, объяснив, что в традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение.
Напомним, впервые Путин и маленький Пэн Пай встретились в пекинском парке Бэйхай. Мальчик помахал российскому президенту, а тот снял его с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Сейчас инженеру 36 лет. Он говорил, что фото с Путиным тогда изменило его жизнь. Пэн Пай выучил русский язык, окончил Московский автодорожный институт и даже взял себе русское имя — Паша. Во время нынешнего визита Путина в Пекин, мужчине вновь повезло с ним встретиться. Путин пообщался с Пашей, обменялся сервизами в качестве подарков, а также оставил автограф на той самой памятной фотографии с их первой встречи, сделанной 26 лет назад.
