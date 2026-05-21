В Латвии пятый день подряд взвыла воздушная тревога из-за дронов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
В Латвии уже пятый день подряд объявляют воздушную тревогу из-за украинских дронов в небе. Об этом сообщает пресс-служба латвийских Национальных вооружённых сил.
Ситуация приобретает серьёзные оборот, поэтому латвийская армия направляет дополнительные расчёты сил ПВО на восточную границу.
Согласно комментариям латвийских и украинских официальных лиц, а также экспертов, дроны через территорию Прибалтики направлялись к объектам на территории России, но были сбиты с курса или потеряли управление из-за интенсивной работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страна не будет мириться с появлением беспилотников в своём воздушном пространстве и намерена сразу сбивать любые нарушающие границу цели. Однако вчера в республике из-за очередного дрона была объявлена воздушная тревога, а сам глава государства спрятался в своём бункере.
