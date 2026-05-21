В Латвии пятый день подряд взвыла воздушная тревога из-за дронов ВСУ

В Латвии уже пятый день подряд объявляют воздушную тревогу из-за украинских дронов в небе. Об этом сообщает пресс-служба латвийских Национальных вооружённых сил.

Ситуация приобретает серьёзные оборот, поэтому латвийская армия направляет дополнительные расчёты сил ПВО на восточную границу.

Согласно комментариям латвийских и украинских официальных лиц, а также экспертов, дроны через территорию Прибалтики направлялись к объектам на территории России, но были сбиты с курса или потеряли управление из-за интенсивной работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).