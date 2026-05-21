Песков: Путин и Си не обсуждали китайский мирный план по Украине 2023 года
Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Президенты России Владимир Путин и председателю КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине не обсуждали мирный план Китая по урегулированию на Украине, предложенный ещё в 2023 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, этот план не обсуждался. Тема Украины действительно затрагивалась», — рассказал Песков.
В 2023 году Китай представил документ из 12 пунктов, призывающий к мирным переговорам и прекращению огня. Пекин призвал к прекращению огня, недопущению эскалации и выхода кризиса из-под контроля, к скорейшему возобновлению диалога Москвы и Киева, уважению законных интересов стран в области безопасности, обеспечению экспорта продовольствия по зерновому коридору и стабильности производственных цепочек, а также высказался против односторонних санкций.
Напомним, Владимир Путин посетил Китай с двухдневным рабочим визитом 19-20 мая. По итогам поездки подписана совместная декларация против гегемонии и стремлений отдельных государств единолично определять мировую повестку. На переговорах Путина и Си состоялись глубокие, дружественные и плодотворные обсуждения; достигнут важный консенсус. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что этот визит придаст мощный импульс совместным проектам на 200 миллиардов долларов.
