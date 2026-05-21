Песков: Путин и Си не обсуждали китайский мирный план по Украине 2023 года

Президенты России Владимир Путин и председателю КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине не обсуждали мирный план Китая по урегулированию на Украине, предложенный ещё в 2023 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, этот план не обсуждался. Тема Украины действительно затрагивалась», — рассказал Песков.

В 2023 году Китай представил документ из 12 пунктов, призывающий к мирным переговорам и прекращению огня. Пекин призвал к прекращению огня, недопущению эскалации и выхода кризиса из-под контроля, к скорейшему возобновлению диалога Москвы и Киева, уважению законных интересов стран в области безопасности, обеспечению экспорта продовольствия по зерновому коридору и стабильности производственных цепочек, а также высказался против односторонних санкций.