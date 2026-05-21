«Пускай враги боятся»: Политолог объяснил символический жест Путина, снявшего пиджак в Китае

В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин дважды снял пиджак, продемонстрировав не просто непринуждённость, а особое доверие к председателю КНР Си Цзиньпину, отметил специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, жест российского лидера можно трактовать как знак открытости, уважения и дружеского расположения. Вряд ли действие Путина было случайным. Вероятно, таким образом он дополнительно подчеркнул характер отношений между двумя странами и дал понять, что Москва настроена на долгосрочное стратегическое партнёрство с Пекином.

Невербальный сигнал можно рассматривать и шире — как знак для внешнего мира на фоне сближения России и Китая. Именно Москва и Пекин заявляют о том, что в мире должен наступить мир на новых условиях, мир на основании международного права, подчеркнул политолог.

«Пускай враги боятся: сближение России и Китая неминуемо. Мы уже сблизились, и сейчас стратегическое партнёрство только усиливается», — заявил собеседник 360.ru.