Капитан сгоревшего в Якутии самолёта Ан-2 госпитализирован с ожогами

Командир самолёта Ан-2, совершившего аварийную посадку в Республика Саха (Якутия) и сгоревшего, получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщили в Следственный комитет Российской Федерации.

«В результате происшествия командир воздушного судна получил телесные повреждения в виде ожогов и был госпитализирован», — сказано в канале следкома в «Максе».

Напомним, Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Томпонского района. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать отказ двигателя. На борту находились восемь человек, всех удалось эвакуировать. По факту крушения самолёта было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Борт полностью сгорел.