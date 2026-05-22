Ни военной, ни человеческой логики: Военкор Коц увидел в атаке на Старобельск «почерк» трагедии в Иране

Военный корреспондент Александр Коц сравнил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске с трагедией в иранском городе Минаб, где погибли около 170 детей. По его словам, в обоих случаях прослеживается один и тот же зловещий след.

«Тут сложно не провести параллели с Ираном. Помните же, что вину за гибель 170 девочек свалили на искусственный интеллект, у которого были не свежие разведданные. И вот здесь начинается самое интересное. Вспомним, не так давно глава Palantir Алекс Карп прилетал в Киев. Улыбался, жал руки, говорил красиво. А потом — почти буднично — обронил: ИИ его компании помогает ВСУ с целеуказанием», — написал он в своём телеграм-канале.

Коц подчеркнул, что машина не различает общежитие, школу или роддом, она оперирует лишь координатами и вероятностью поражения. Однако, по его мнению, это абсолютно не снимает ответственности с киевского режима. Координаты в систему вводит человек, приказ подписывает тоже человек, и именно он в итоге жмёт на кнопку.

Варварство не становится меньше от того, что его поставили на поток, — скорее наоборот. Конвейер не ведает усталости, сомнений и ночных кошмаров, именно это и делает его по-настоящему страшным.