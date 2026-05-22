Ни военной, ни человеческой логики: Военкор Коц увидел в атаке на Старобельск «почерк» трагедии в Иране
Обложка © МАХ / Леонид Пасечник
Военный корреспондент Александр Коц сравнил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске с трагедией в иранском городе Минаб, где погибли около 170 детей. По его словам, в обоих случаях прослеживается один и тот же зловещий след.
«Тут сложно не провести параллели с Ираном. Помните же, что вину за гибель 170 девочек свалили на искусственный интеллект, у которого были не свежие разведданные. И вот здесь начинается самое интересное. Вспомним, не так давно глава Palantir Алекс Карп прилетал в Киев. Улыбался, жал руки, говорил красиво. А потом — почти буднично — обронил: ИИ его компании помогает ВСУ с целеуказанием», — написал он в своём телеграм-канале.
Коц подчеркнул, что машина не различает общежитие, школу или роддом, она оперирует лишь координатами и вероятностью поражения. Однако, по его мнению, это абсолютно не снимает ответственности с киевского режима. Координаты в систему вводит человек, приказ подписывает тоже человек, и именно он в итоге жмёт на кнопку.
Варварство не становится меньше от того, что его поставили на поток, — скорее наоборот. Конвейер не ведает усталости, сомнений и ночных кошмаров, именно это и делает его по-настоящему страшным.
Напомним, что трагедия в иранском Минабе случилась 28 февраля, в первый день совместной военной операции Соединённых Штатов и Израиля. Жертвами той атаки стали более 168 человек, преимущественно дети. Вашингтон от каких-либо однозначных комментариев уклоняется до сих пор. 22 мая украинские военные атаковали здание в Старобельске, где жили учащиеся местного колледжа. Погибли минимум четыре человека, ранения получили более 35, восемь из них госпитализированы. Под обломками, вероятно, ещё могут находиться люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».
