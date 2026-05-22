Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:40

Трое школьников остаются в тяжёлом состоянии после падения с балкона в Севастополе

Перевозка пострадавшего подростка после обрушения балкона в школе Севастополя. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Перевозка пострадавшего подростка после обрушения балкона в школе Севастополя. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Трое подростков, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе, остаются в тяжёлом состоянии, одного из них уже отправили на лечение в Москву. Об этом в своём канале на платформе сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Перевозка пострадавшего подростка после обрушения балкона в школе Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев

По его словам, одного юношу отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. В ближайшее время к нему присоединится ещё один пострадавший — у него серьёзная травма грудной клетки. Двое школьников, парень и девушка, пока лежат в севастопольской больнице, их состояние врачи характеризуют как стабильно тяжёлое.

«Хочу подчеркнуть, что в больнице дети обеспечены всем необходимым. Что касается трат на проезд и на проживание — мы берём это, естественно, тоже на себя», — говорится в сообщении.

В то же время одного парня уже выписали домой, ещё одна девушка готовится к выписке. Всего в результате обрушения госпитализировали десять детей. Ситуация остаётся на контроле городских властей.

Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом
Полмиллиарда из бюджета: Что известно о подрядчике, сделавшем ремонт в школе с рухнувшим балконом

Напомним, инцидент произошёл в школе № 13 посёлка Кача. Выпускники 11-го класса вышли на балкон, чтобы сделать традиционное фото на память, однако конструкция не выдержала и рухнула вниз. Всего пострадали десять учеников, всех госпитализировали. Капитальный ремонт в учебном заведении проводился в прошлом году. Сейчас Следственный комитет выясняет, насколько качественно были выполнены работы. По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Ход расследования взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar