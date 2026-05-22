Трое школьников остаются в тяжёлом состоянии после падения с балкона в Севастополе

Трое подростков, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе, остаются в тяжёлом состоянии, одного из них уже отправили на лечение в Москву. Об этом в своём канале на платформе сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Перевозка пострадавшего подростка после обрушения балкона в школе Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев

По его словам, одного юношу отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. В ближайшее время к нему присоединится ещё один пострадавший — у него серьёзная травма грудной клетки. Двое школьников, парень и девушка, пока лежат в севастопольской больнице, их состояние врачи характеризуют как стабильно тяжёлое.

«Хочу подчеркнуть, что в больнице дети обеспечены всем необходимым. Что касается трат на проезд и на проживание — мы берём это, естественно, тоже на себя», — говорится в сообщении.

В то же время одного парня уже выписали домой, ещё одна девушка готовится к выписке. Всего в результате обрушения госпитализировали десять детей. Ситуация остаётся на контроле городских властей.