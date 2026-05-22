Путин отверг, что попадание ВСУ по колледжу в ЛНР могло быть итогом работы ПВО

Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что попадание украинского беспилотника по колледжу в Старобельске могло стать следствием работы российской противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, озвученным на встрече с выпускниками программы «Времени героев» в Кремле, произошедшее является прямым и осознанным ударом по гражданскому объекту.

«Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО радиоэлектронной борьбы — нет никаких оснований», — отметил он.

Президент уточнил, что налёт осуществлялся тремя последовательными волнами, а общее количество применённых дронов достигло 16, при этом все они нацеливались исключительно на одну точку. Российский лидер пообещал, что обстоятельства инцидента будут тщательно изучены и по ним обязательно последуют организационные выводы.