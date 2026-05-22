Путин отверг, что попадание ВСУ по колледжу в ЛНР могло быть итогом работы ПВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что попадание украинского беспилотника по колледжу в Старобельске могло стать следствием работы российской противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, озвученным на встрече с выпускниками программы «Времени героев» в Кремле, произошедшее является прямым и осознанным ударом по гражданскому объекту.
«Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО радиоэлектронной борьбы — нет никаких оснований», — отметил он.
Путин опроверг версию о работе ПВО ВС РФ при ударе по колледжу в Старобельске. Видео © Life.ru
Президент уточнил, что налёт осуществлялся тремя последовательными волнами, а общее количество применённых дронов достигло 16, при этом все они нацеливались исключительно на одну точку. Российский лидер пообещал, что обстоятельства инцидента будут тщательно изучены и по ним обязательно последуют организационные выводы.
Ночью 22 мая Украина целенаправленно ударила по учебному корпусу и общежитию профколледжа в Старобельске. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет — всего 86 учащихся. После взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Россия уже запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоится сегодня в 22.00 мск.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.