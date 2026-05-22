Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 мая, 15:03

Life публикует полное видео с заявлением Путина по удару ВСУ в Старобельске

Life.ru публикует полное видео заявления президента России Владимира Путина, сделанного на встрече с выпускниками программы «Время героев», где он высказался по ситуации в Старобельске.

Глава государства сообщил, что получал доклады о последствиях удара по общежитию колледжа в режиме реального времени. По его словам, Министерству обороны поручено представить предложения по возможному ответу на произошедшее.

Также президент отметил, что МИД уже дано указание проинформировать международные организации о случившемся. Власти заявили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 39 получили ранения, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести. Память погибших почтили минутой молчания в Кремле.

Путин: Никаких военных объектов рядом с общежитием в Старобельске нет

Николь Вербер
