Life публикует полное видео с заявлением Путина по удару ВСУ в Старобельске
Life.ru публикует полное видео заявления президента России Владимира Путина, сделанного на встрече с выпускниками программы «Время героев», где он высказался по ситуации в Старобельске.
Видео © Life.ru
Глава государства сообщил, что получал доклады о последствиях удара по общежитию колледжа в режиме реального времени. По его словам, Министерству обороны поручено представить предложения по возможному ответу на произошедшее.
Также президент отметил, что МИД уже дано указание проинформировать международные организации о случившемся. Власти заявили, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 39 получили ранения, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести. Память погибших почтили минутой молчания в Кремле.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Life.ru