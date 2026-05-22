В Киеве ждут продолжения обмена «1000 на 1000» в ближайшее время
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Украина и Россия приступили к обсуждению дальнейших этапов обмена военнопленными по схеме «1000 на 1000». О этом рассказал секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов, слова которого приводит УНИАН.
Предыдущая передача 205 человек, уточнил Усов, являлась лишь начальным этапом внутри этой большой договорённости. На текущий момент, добавил он, обе стороны уже провели сверку списков и сейчас согласовывают детали следующих траншей. Параллельно, как заметил секретарь, украинская сторона занимается проработкой альтернативных схем освобождения, поэтому ближайший обмен, вероятно, окажется смешанного типа.
Кроме того, Усов сообщил, что программа «Хочу к своим» — уже помогла возвратить из плена более 70 человек.
Напомним, 15 мая сообщалось, что в результате обмена были освобождены 205 российских военнослужащих, а взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Примечательно, что посредническую роль в организации гуманитарного обмена пленными сыграли Объединённые Арабские Эмираты. Страна поспособствовала безопасному и своевременному возвращению российских военнослужащих. Позже также стало известно о том, что российская и украинская стороны возможно обменяются по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.
