В Киеве ждут продолжения обмена «1000 на 1000» в ближайшее время

Украина и Россия приступили к обсуждению дальнейших этапов обмена военнопленными по схеме «1000 на 1000». О этом рассказал секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов, слова которого приводит УНИАН.

Предыдущая передача 205 человек, уточнил Усов, являлась лишь начальным этапом внутри этой большой договорённости. На текущий момент, добавил он, обе стороны уже провели сверку списков и сейчас согласовывают детали следующих траншей. Параллельно, как заметил секретарь, украинская сторона занимается проработкой альтернативных схем освобождения, поэтому ближайший обмен, вероятно, окажется смешанного типа.

Кроме того, Усов сообщил, что программа «Хочу к своим» — уже помогла возвратить из плена более 70 человек.