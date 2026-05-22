Владимир Зеленский встретился с украинскими студентами после атаки ВСУ на колледж в ЛНР. В то время как спасатели разбирали завалы в Старобельске, глава киевского режима спокойно отправился в Ровно общаться с молодёжью.

Перед поездкой экс-комик провёл совещание с военными. Он похвалил операторов дронов за точные попадания, а затем спокойно отправился в турне. В соцсетях он выложил фото с улыбкой и написал, что приоритетом для него является подготовка рабочих кадров.

На встрече он рассуждал о популяризации профобразования, повышении стипендий и трудоустройстве выпускников. Зеленский заявил, что ВСУ делают всё ради экономического развития Украины. Выглядел Зеленский при этом абсолютно довольным.

Как отметили в материале издания «Военное обозрение», назвать совпадением совершение поездки и нанесения удара по объекту в ЛНР невозможно. Отмечается, что таким образом бывший комик глумится над трагедией.