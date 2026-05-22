Украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по объектам в Старобельске Луганской Народной Республики. Факт атаки подтвердила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

В заявлении киевского командования говорится, что удар был связан с якобы расположенным в городе штабом подразделения «Рубикон». Однако, как известно, под атаку попал Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета.

Огонь вёлся по учебному корпусу и прилегающему общежитию. В момент налёта внутри находились десятки подростков.