Украинский Генштаб подтвердил удар по Старобельску
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Украинские военные в ночь на 22 мая нанесли удар по объектам в Старобельске Луганской Народной Республики. Факт атаки подтвердила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.
В заявлении киевского командования говорится, что удар был связан с якобы расположенным в городе штабом подразделения «Рубикон». Однако, как известно, под атаку попал Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета.
Огонь вёлся по учебному корпусу и прилегающему общежитию. В момент налёта внутри находились десятки подростков.
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
