Запад спонсирует политику Киева по уничтожению детей, заявила Захарова
Обложка © Telegram/ Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад поддерживает киевский режим через системное финансирование и поставки вооружений. Это заявление прозвучало в ответ на атаку ВСУ на колледж в ЛНР.
«Невозможно, наверное, припомнить, чтобы в цивилизованном мире на глазах всего мирового сообщества происходило коллективное спонсирование и полномасштабная поддержка тех, кто на государственном уровне провозгласил в виде целеполагания политику уничтожения детей», — цитирует Захарову RT.
Также дипломат назвала киевский режим «террористической ячейкой с международным компонентом», которая, по её словам, получает внешнее финансирование и политическую поддержку.
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам президента Владимира Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.