Запад спонсирует политику Киева по уничтожению детей, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад поддерживает киевский режим через системное финансирование и поставки вооружений. Это заявление прозвучало в ответ на атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

«Невозможно, наверное, припомнить, чтобы в цивилизованном мире на глазах всего мирового сообщества происходило коллективное спонсирование и полномасштабная поддержка тех, кто на государственном уровне провозгласил в виде целеполагания политику уничтожения детей», — цитирует Захарову RT.

Также дипломат назвала киевский режим «террористической ячейкой с международным компонентом», которая, по её словам, получает внешнее финансирование и политическую поддержку.