Киевский бронетанковый завод стал одной из целей ночной атаки возмездия ВС РФ. Об этом пишет Mash.

Госпредприятие находится на Бориспольской улице. Данное заведение занимается диагностикой и ремонтом бронетехники советского образца. В список услуг также входит техобслуживание, переоборудование и глубокая модернизация военных машин.

После произошедшего украинские парламентарии активно высказались о необходимости завершения конфликта. Среди них оказались Алексей Гончаренко* из «Европейской солидарности» и Максим Бужанский от «Слуги народа».

Последний причислил себя к тем «наивным дуракам, кто до сих пор надеется на скорое прекращение огня». В Москве неоднократно подтверждали готовность остановить боевые действия при условии отвода вооружённых сил противника из Донбасса, однако Владимир Зеленский отвергает этот вариант.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал массированный удар по Украине ответом на террористическую атаку на в Старобельске (ЛНР). Он отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский и его окружение спровоцировали силовой ответ российской стороны.

Напомним, президент Владимир Путин после теракта в Старобельске отдал приказ о проведении ответной операции. В ночь на 24 мая 2026 года российские военные приступили к его выполнению, нанеся масштабный комбинированный удар по военным объектам на территории всей Украины. В атаке были задействованы ракеты «Орешник», «Кинжал», «Циркон», «Искандер», а также ударные БПЛА.

