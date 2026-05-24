Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 11:54

Путин от руки написал текст выступления о теракте в Старобельске

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин от руки написал текст своего выступления о теракте ВСУ в Старобельске (ЛНР). Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин, опубликовавший соответствующие кадры.

Съёмка, попавшая в эфир передачи «Москва. Кремль. Путин», продемонстрировала: подготовленный президентом текст не был распечатан на компьютере — он целиком воспроизведён чернилами.

Life публикует полное видео с заявлением Путина по удару ВСУ в Старобельске
Напомним, речь идёт о прошедшей 22 мая в Кремле встрече Путина с выпускниками первого потока кадровой программы «Время героев». Во время своей речи глава государства назвал удар ВСУ терактом и отметил, что никаких военных объектов рядом с колледжем не было. Путин поручил Минобороны подготовить ответ на циничную атаку ВСУ и заявил, что действия киевского режима в очередной раз показывают его неонацистское нутро.

Сегодня ночью Армия России нанесла удар возмездия. На военные объекты Украины обрушилась мощь «Орешника», «Искандера», «Циркона» и «Кинжала». Владимир Зеленский немедленно обратился к Западу с просьбой о защите.

Вероника Бакумченко
