Навсегда на вершине? Альпинист оценил шансы эвакуировать тело Наговициной с Пика Победы

Альпинист Александр Яковенко оценил шансы эвакуировать тело пермячки Натальи Наговициной с Пика Победы. По его словам, обсуждать эту операцию можно будет не раньше июля или августа.

Тело погибшей спортсменки находится на высоте более 7 тысяч метров. Яковенко пояснил, что на таких отметках лежат останки и других альпинистов. Государственные спасательные группы туда не направляют из-за запредельного уровня опасности. Он подчеркнул, что рисковать профессионалами ради извлечения тел никто не станет.

«Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности», — сказал Яковенко в беседе с kp.ru.

Напомним, трагедия произошла 19 августа 2025 года. Наговицина травмировала ногу на спуске с пика Победы, после чего оказалась зажата непогодой и осталась с повреждённым снаряжением. Попытки спасения, унёсшие жизнь одного из участников, ни к чему не привели, и к сентябрю беспилотник не зафиксировал признаков жизни.

Ранее в МЧС Киргизии предупредили, что эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы сопряжена со смертельным риском для спасателей. По словам представителей министерства, пик Победы считается одной из самых сложных и опасных вершин на планете. Проводить любые спасательные операции на высотах свыше семи тысяч метров — значит подвергать жизни профессионалов запредельной угрозе. Это практически самоубийственная задача.