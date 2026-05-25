Ребёнок едва не умер от аллергии после обеда в хабаровском детсаду

В Хабаровске четырёхлетний ребёнок с тяжёлой непереносимостью белков коровьего молока оказался в больнице после обеда в детском саду. Родители заранее передали в учреждение медицинские справки, указывающие на аллергию.

По их словам, в детском саду №4 в этот день группу обслуживала младший воспитатель с медицинским образованием. Детям подали мясной рулет, в составе которого оказалось молоко. После еды состояние мальчика резко ухудшилось.

Первая помощь ему оказана не была — о случившемся сообщили заведующей и вызвали мать. Позже в учреждение пришла основная воспитательница Наталья, которая, увидев ребёнка, вызвала скорую помощь и вместе с родителями доставила его в больницу №9. Мальчик до сих пор находится под наблюдением врачей.

По словам родственников, после инцидента заведующая детсадом отказалась от срочного разговора, сославшись на занятость и участие в мероприятии. Позже она принесла извинения. Семья ребёнка считает, что ответственность за произошедшее пытаются переложить на других сотрудников, и уже обратилась в прокуратуру с заявлением. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.