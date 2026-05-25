Ещё вчера были первоклашками: кто из детей российских звёзд окончил школу в 2026 году

Кажется, ещё совсем недавно звёздные мамы делились фото первых школьных линеек и трогательными историями о первых оценках. Но время летит быстро: дети растут, меняются, становятся взрослыми, а впереди у них не ещё один школьный класс, а новая взрослая жизнь. Май традиционно стал сезоном последних звонков и выпускных. В эти дни даже самые известные родители, привыкшие к сцене, камерам и вниманию публики, не могут скрыть эмоций. Life.ru рассказывает, кто из детей российского шоу-бизнеса вступил во взрослую жизнь и отпраздновал выпускной в мае 2026 года!

Дочка Кати Лель

Катя Лель с дочерью Эмилией на последнем звонке 2026. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / atyalelofficial

Для Кати Лель выпускной сезон оказался особенно трогательным: её единственная дочь Эмилия простилась со школой. Певица поделилась кадрами с последнего звонка и призналась, что не смогла спокойно смотреть, как дочь танцует школьный вальс и благодарит учителей. Последние звонки в школах прошли 22 мая, и среди выпускников оказалась дочь артистки Эмилия. Сама певица написала под фото: «Слёзы сами лились, когда они танцевали...»

Но эта история не про пафосный шоу-бизнес, а про родительские чувства, знакомые многим. Ещё вчера ребёнок шёл в первый класс, а сегодня уже стоит на пороге взрослой жизни. Лель в своих социальных сетях назвала этот день долгожданным и важным для всех выпускников и их родителей, а поклонники в комментариях отметили, как повзрослела Эмилия. Что интересно, дочка певицы хочет развиваться в химико-биологическом направлении и рассматривает профессию стоматолога.

Сын Ксении Новиковой

Ксения Новикова на выпускном сына Мирона: звёздный выпуск 2026. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ks_novikova_official

В семье Ксении Новиковой в этом году тоже случился семейный рубеж: последний звонок прозвенел для её сына Мирона. Артистка, чья личная жизнь почти всегда остаётся за кадром, всё-таки поделилась трогательными кадрами с выпускного в своих социальных сетях. «Сегодня у Мирона был последний звонок. Наревелась, естественно», — пишет певица под фото с сыном.

Судя по публикации, Мирон заметно повзрослел, а впереди у него уже не школьная сцена, а экзамены, поступление и самостоятельный выбор дороги. Кстати, по некоторым данным, юноша для поступления рассматривает юридический факультет Российского экономического университета имени Плеханова.

Мария Погребняк

Сын Марии Погребняк Павел окончил школу в 2026 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

Мария Погребняк в этом году тоже отправила во взрослую жизнь среднего сына Павла. На последнем звонке рядом с подростком были оба родителя. Для семьи это стало важным моментом: школа позади, впереди ЕГЭ и поступление. В соцсетях Погребняк поздравила сына с окончанием школы и подчеркнула, что впереди у него серьёзный этап — экзамены и выбор института. Будущее Павла, судя по публикациям, связано не со спортом, а с технологиями. По некоторым данным, юношу называют «гением программирования». Возможно, он планирует поступать на направление, связанное с программированием и разработкой цифровых продуктов!

Дочка Юлии Пересильд

Юлия Пересильд и Анна Пересильд: школьный этап и планы на будущее. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anka.peresild_

История Юлии Пересильд и её дочери Анны не о классическом последнем звонке 2026, а о самом обсуждаемом образовательном выборе сезона! Анна Пересильд получила аттестат об окончании девяти классов ещё в 2025 году, о чём писали СМИ после публикации Юлии в соцсетях. Уже в 2026 году вокруг Анны разгорелась новая волна обсуждений: юная актриса может пойти по ускоренному пути и начать готовиться к поступлению в театральный вуз. По неподтверждённым данным, Анна планирует окончить школу экстерном и поступать в ГИТИС.

Юлия Барановская с дочерью

Юлия Барановская и Яна Аршавина: звёздный выпускной 2026 в платье от «Дьявол носит Prada 2». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv

А выпускной у дочери Юлии Барановской станет настоящей красной дорожкой. Яне, которой в апреле исполнилось 18 лет, готовят вечернее платье от дизайнера Ирены Сопрано. Да, Барановская заказала наряд у модельера, чей бренд связан с фильмом «Дьявол носит Prada 2». Мама с дочкой остановились на пудрово-розовом варианте с кружевом цвета слоновой кости. Кстати, работы модельера Сопрано также есть в гардеробах Джей Ло, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Орнеллы Мути и других звёзд!

Сын Екатерины Климовой

Сын Екатерины Климовой Корней окончил школу в 2026 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

Екатерина Климова пришла на последний звонок сына Корнея не одна: компанию ей составила актриса Татьяна Лютаева, крёстная мама выпускника. Корней, сын Климовой и Игоря Петренко, прощался с Ломоносовской школой, а сама актриса в одном из видео признавалась, что день получился «до слёз» волнительным. Ну а под публикацией с сыном в социальных сетях актриса оставила забавную подпись: «Знаете, как понять, что сын повзрослел? Когда ты говоришь ему: «Сынок, давай сфотографируемся?», — а он не убегает...»

Для Климовой этот выпуск особенно эмоционален ещё и потому, что школьников в семье становится всё меньше. После праздника актриса отправилась с детьми и близкими в ресторан, чтобы отметить важный день в семейном кругу. У Корнея уже есть понятный интерес к будущей профессии. Кстати, существует слух, что молодой человек увлечён программированием, гейм-дизайном и планирует поступать на специальность, связанную с IT-технологиями.

А вы помните, как переживали перед последним звонком? Или ваши дети тоже оканчивают школу в этом году? Обязательно напишите в комментариях! Кстати, совсем скоро начинаются первые экзамены ЕГЭ. Поэтому Life.ru поговорил с астрологом и опубликовал советы для каждого знака зодиака, чтобы получить 90+ баллов на экзаменах. Желаем вам успешного окончания учебного года!