БДИПЧ ОБСЕ следит за атаками ВСУ с жертвами среди мирного населения в ЛНР

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) — ключевая структура ОБСЕ — заявило, что в курсе сообщений об атаках ВСУ, повлёкших жертвы среди гражданского населения. Это ответ на запрос RT относительно удара по Старобельску в ЛНР.

В организации отметили, что «продолжают следить» за ситуацией с правами человека и гуманитарной обстановкой.

«Мы в курсе сообщений об атаках, которые произошли в период с 18 по 24 мая 2026 года и, согласно сообщениям, привели к жертвам среди гражданского населения», — говорится в ответе БДИПЧ.