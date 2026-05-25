БДИПЧ ОБСЕ следит за атаками ВСУ с жертвами среди мирного населения в ЛНР
Обложка © Telegram / МИД России
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) — ключевая структура ОБСЕ — заявило, что в курсе сообщений об атаках ВСУ, повлёкших жертвы среди гражданского населения. Это ответ на запрос RT относительно удара по Старобельску в ЛНР.
В организации отметили, что «продолжают следить» за ситуацией с правами человека и гуманитарной обстановкой.
«Мы в курсе сообщений об атаках, которые произошли в период с 18 по 24 мая 2026 года и, согласно сообщениям, привели к жертвам среди гражданского населения», — говорится в ответе БДИПЧ.
Напомним, что в ночь на 22 мая киевский режим нанёс прицельный удар беспилотниками по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР, когда студенты спали. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт, подчеркнув, что гражданский объект подвергся нескольким волнам атак. В результате обрушения здания под завалами оказались десятки учащихся: погиб 21 человек, многие ранены, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся бесчеловечным преступлением, исключающим случайность, поскольку поблизости не было военных объектов. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала о подготовке обращений в ООН и ОБСЕ после удара по колледжу.
