Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 15:55

В США признали стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

В Вашингтоне признали стрельбу, открытую вблизи Белого дома, очередной попыткой убить американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет портал ABC News со ссылкой на Минюст США. В ведомстве подчеркнули, что преступник действовал профессионально и целился в сторону Белого дома.

«В заявлении Министерства юстиции, опубликованном в воскресенье вечером, говорится, что злоумышленник «вновь попытался убить президента, его семью и сотрудников», когда в субботу подошёл к контрольно-пропускному пункту Секретной службы, «профессионально достал из сумки пистолет крупного калибра и открыл огонь в сторону Белого дома», — говорится в тексте.

Месть за Сулеймани: В США заявили о предотвращении покушения на дочь Трампа
Месть за Сулеймани: В США заявили о предотвращении покушения на дочь Трампа

Напомним, возле Белого дома в Вашингтоне прозвучало от 20 до 30 выстрелов. Американский президент Дональд Трамп во время стрельбы находился внутри резиденции и не пострадал. В результате ЧП ранение получил случайный прохожий. Подозреваемый в стрельбе опознан как некий Насир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Нападавший был ликивдирован при задержании.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar