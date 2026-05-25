В США признали стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа
Дональд Трамп.
В Вашингтоне признали стрельбу, открытую вблизи Белого дома, очередной попыткой убить американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет портал ABC News со ссылкой на Минюст США. В ведомстве подчеркнули, что преступник действовал профессионально и целился в сторону Белого дома.
«В заявлении Министерства юстиции, опубликованном в воскресенье вечером, говорится, что злоумышленник «вновь попытался убить президента, его семью и сотрудников», когда в субботу подошёл к контрольно-пропускному пункту Секретной службы, «профессионально достал из сумки пистолет крупного калибра и открыл огонь в сторону Белого дома», — говорится в тексте.
Напомним, возле Белого дома в Вашингтоне прозвучало от 20 до 30 выстрелов. Американский президент Дональд Трамп во время стрельбы находился внутри резиденции и не пострадал. В результате ЧП ранение получил случайный прохожий. Подозреваемый в стрельбе опознан как некий Насир Бест. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Нападавший был ликивдирован при задержании.
