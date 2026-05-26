Бортников назвал тревожным сигналом убийство Хаменеи с помощью видеосистем

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал тревожным сигналом использование программных «закладок» в системах видеомониторинга для определения местонахождения и убийства руководства Ирана. Об этом он заявил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По словам главы ФСБ, подобные эпизоды показывают, какие риски несёт зависимость от западных технологических платформ. Он отметил, что уязвимости в цифровой инфраструктуре могут использоваться спецслужбами стран НАТО и их союзников для кибератак и других операций.

«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные „закладки“ в системах видеомониторинга в Тегеране», — заметил директор ФСБ России.

Александр Бортников также обратил внимание на продвижение западных ИИ-технологий в стратегических отраслях экономики, системах связи и государственного управления стран СНГ. По его словам, прозрачность зарубежных нейросетевых моделей не гарантирована, как и надёжность полностью цифровых механизмов управления в случае кризиса.

Он призвал коллег по Содружеству оценить эти риски и обсудить практические меры взаимодействия в сфере безопасности.