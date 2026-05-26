Бортников назвал тревожным сигналом убийство Хаменеи с помощью видеосистем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
Директор ФСБ России Александр Бортников назвал тревожным сигналом использование программных «закладок» в системах видеомониторинга для определения местонахождения и убийства руководства Ирана. Об этом он заявил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По словам главы ФСБ, подобные эпизоды показывают, какие риски несёт зависимость от западных технологических платформ. Он отметил, что уязвимости в цифровой инфраструктуре могут использоваться спецслужбами стран НАТО и их союзников для кибератак и других операций.
«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные „закладки“ в системах видеомониторинга в Тегеране», — заметил директор ФСБ России.
Александр Бортников также обратил внимание на продвижение западных ИИ-технологий в стратегических отраслях экономики, системах связи и государственного управления стран СНГ. По его словам, прозрачность зарубежных нейросетевых моделей не гарантирована, как и надёжность полностью цифровых механизмов управления в случае кризиса.
Он призвал коллег по Содружеству оценить эти риски и обсудить практические меры взаимодействия в сфере безопасности.
Напомним, что США и Израиль продолжают убивать руководителей Ирана. Так, в самом начале войны, 28 февраля, погиб аятолла Али Хаменеи. А 2 марта от полученных ран умерла его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде. Тогда «Моссад» взломал дорожные камеры в Тегеране для слежки и убийства лидера Ирана. А 17 марта стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который был одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погиб его сын. А 18 марта был убит министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб.
