Шойгу заявил о напряжённой обстановке у западных рубежей ОДКБ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается. По его словам, наиболее напряжённая обстановка сейчас складывается у западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу отметил, что в зоне ответственности организации наряду с прежними рисками появляются новые вызовы. Основную угрозу он связал с действиями НАТО и европейских стран альянса.

«Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. В зоне ответственности организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряжённая обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Отдельно он указал на рост военных расходов стран НАТО. По словам Шойгу, в отчёте за 2025 год генсек альянса Марк Рютте заявил, что суммарные траты государств — членов блока превысили 1,5 трлн долларов.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что особенно активно расходы на оборону увеличивают государства Восточной Европы и Прибалтики. По его словам, некоторые из них направляют на эти цели около 4% национального ВВП