Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 07:44

Шойгу заявил о напряжённой обстановке у западных рубежей ОДКБ

Сергей Шойгу. Обложка © Life.ru

Сергей Шойгу. Обложка © Life.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается. По его словам, наиболее напряжённая обстановка сейчас складывается у западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выступая на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Шойгу отметил, что в зоне ответственности организации наряду с прежними рисками появляются новые вызовы. Основную угрозу он связал с действиями НАТО и европейских стран альянса.

«Ситуация в сфере международной безопасности стремительно деградирует. В зоне ответственности организации наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряжённая обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Отдельно он указал на рост военных расходов стран НАТО. По словам Шойгу, в отчёте за 2025 год генсек альянса Марк Рютте заявил, что суммарные траты государств — членов блока превысили 1,5 трлн долларов.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что особенно активно расходы на оборону увеличивают государства Восточной Европы и Прибалтики. По его словам, некоторые из них направляют на эти цели около 4% национального ВВП

Шойгу рассказал секретарям совбезов ШОС, сколько земель ДНР ещё удерживают ВСУ
Шойгу рассказал секретарям совбезов ШОС, сколько земель ДНР ещё удерживают ВСУ

А директор ФСБ России Александр Бортников ранее предупредил предупредил о биолабораториях НАТО в СНГ. Он заметил также, что Запад пытается затормозить интеграцию в Содружестве и расшатать страны изнутри. Он призвал подумать о причине открытия цифровых лабораторий в СНГ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • одкб
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar