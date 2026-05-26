К поискам пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова подключили экстрасенсов
Пропавший Алексей Асылханов.
К поискам пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова подключились экстрасенсы, сообщает источник RG.ru. По версии мистиков, исчезновение мужчины могло быть связано с неожиданным поступком кого-то из его ближайшего окружения. В качестве вероятного места поисков нужно рассматривать лес и участки вблизи водоёмов, полагают медиумы.
Также они не исключили связь пропажи с финансовыми трудностями мужчины. Однако, по данным издания, ни в базе данных судов, ни в открытом банке исполнительных производств нет никакой информации об Алексее Асылханове.
Напомним, в начале апреля в Кузбассе стартовали поиски Героя России Алексея Асылханова. Известно, что он взял с собой паспорт в день исчезновения. Экс-следователь допустил, что пропавший мужчина мог скрыться.
